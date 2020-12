AMD Ryzen 9 5900HX appare nei primi benchmark: più veloce di i7-10700K per desktop?

Le nuove APU AMD Ryzen 5000H e 5000U per computer portatili con architetture Zen 3 e Zen 2, dette anche “Cezanne” e “Lucienne”, sono già apparse online qualche settimana fa; in queste ore, però, il modello AMD Ryzen 9 5900HX top di gamma sarebbe apparso nei benchmark Geekbench mostrando dati molto interessanti.

A scoprire la pagina nel database Geekbench è stato l’utente Twitter TUM_APISAK, già noto per altre tip date in ambito CPU-GPU nel corso degli ultimi mesi. Secondo i dati scoperti e ricondivisi con uno screenshot che potete vedere anche in calce all’articolo, la CPU AMD Ryzen 9 5900HX da 8 core/16 thread dovrebbe contenere 16 MB di cache L3 e 4 MB di cache L2, per un clock di base di circa 3.30 GHz e boost pari a 4.70 GHz; non dovrebbe poi mancare anche una GPU Vega migliorata e, a sorpresa, il supporto all’overclock.

Ma veniamo ai punteggi: nel notebook ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE di fascia alta, dove si troverebbe il processore Ryzen 9 5900HX in questione, quest’ultimo ha ottenuto 1534 punti nei test single-core e 9015 punti nei test multi-core. Ciò lo definirebbe come il 4% più veloce in single e al 18% più veloce nei test multi-core rispetto al modello Ryzen 7 5800H; paragonato invece al processore di punta della serie precedente, Ryzen 7 4800H, il Ryzen 9 5900HX risulta il 41% più veloce nel single-core e il 36% più veloce nei test multi-core.

Confrontato poi con i processori desktop Intel Core i7-10700K e AMD Ryzen 7 3800X, Ryzen 9 5900HX risulta essere sorprendentemente più veloce sebbene il TDP sia da 45W. Se paragonato alla cugina della serie Ryzen per desktop, questa APU mostra un vantaggio del 19%; rispetto invece alla CPU rivale Intel Core i7-10700K, il vantaggio ammonta al 14%. Insomma, dati veramente interessanti per questo nuovo prodotto del colosso di Lisa Su, ma che invitiamo sempre a prendere con le pinze in attesa della presentazione e di altri test.

A fine novembre anche AMD Ryzen 7 5800U, altra APU per laptop e notebook, è apparsa nel database Geekbench 5 mostrando prestazioni altrettanto interessanti per quanto concerne il single-core.