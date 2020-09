AMD Ryzen 9 5900X 'Vermeer': frequenze elevate? I rumor sono interessanti

Dopo avervi illustrato i modelli supereroistici della GPU NVIDIA GeForce RTX 3080, rimaniamo nel mondo PC, ma ci spostiamo nel settore dei processori e in casa AMD. Infatti, sembra proprio che l'azienda di Santa Clara stia per tirare fuori dal cilindro una CPU interessante.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Wccftech, il processore Ryzen 9 5900X "Vermeer", appartenente alla generazione Zen3 che verrà annunciata l'8 ottobre 2020, potrebbe "toccare" i 5 GHz in termini di frequenza di boost. Si tratterebbe di un risultato interessante, ma vi ricordiamo che per il momento si sta parlando solamente di indiscrezioni. Tra l'altro, le voci di corridoio descrivono una CPU avente 12 core, 24 thread e TDP di 150W.

In ogni caso, giusto per farvi degli esempi concreti, la frequenza di boost di Ryzen 9 5900X potrebbe superare di 300 MHz quella di Ryzen 9 3900XT, nonché di 400 MHz quella di Ryzen 9 3900X. Tuttavia, il TDP sembra essere più elevato, dato che Ryzen 9 3900X si "ferma" a 105W. Se siete interessati ad approfondire i processori citati, vi consigliamo di consultare la nostra recensione di Ryzen 9 3900XT, nonché quella di Ryzen 9 3900X (fatta in accoppiata con Ryzen 7 3700X).

Per il resto, non ci rimane che attendere qualche giorno per saperne di più. Nel frattempo, vi ricordiamo che recentemente sono trapelati online diversi dettagli in merito alle GPU Navi. In quel caso, la data da fissare sul calendario è quella del 28 ottobre 2020. Insomma, AMD si prepara a degli annunci di un certo calibro.