AMD Ryzen 9 5950X3D: la CPU mai rilasciata da AMD aveva 192 MB di cache!

Mentre l'AMD Ryzen 7 7800X3D va a ruba e viene addirittura considerato da alcuni la migliore CPU da gaming in circolazione, scopriamo che il Team Rosso avrebbe testato un potentissimo AMD Ryzen 9 5950X3D con memoria V-Cache 3D pensato per i videogiocatori "enthusiast", che però non ha mai raggiunto il mercato.

L'esistenza della CPU, confermata dagli ingegneri di AMD Amit Mehra e Bill Alverson ai microfoni di Gamers Nexus, conferma che il colosso di Sunnyvale aveva pensato ad una lineup X3D quasi completa, con tre CPU già nella generazione Ryzen 5000: accanto al Ryzen 7 5800X3D, l'unico processore Ryzen 5000 con V-Cache effettivamente arrivato sul mercato, infatti, sappiamo che AMD aveva programmato un Ryzen 5 5600X3D e, ora, anche un Ryzen 9 5950X3D.

Ovviamente, nessuna di queste due CPU è mai arrivata sul mercato (anche se il Ryzen 5 5600X3D potrebbe debuttare in futuro, stando ai leak), ma siamo certi che il Ryzen 9 5950X3D abbia fatto da base per altre due CPU del colosso di Sunnyvale, ovvero i Ryzen 9 7900X3D e 7950X3D, lanciati durante il CES di gennaio e che uniscono la V-Cache 3D con il Core Count elevato della linea Ryzen 9.

Ad ogni modo, Mehra e Alverson hanno mostrato a Gamers Nexus un vero e proprio prototipo del Ryzen 9 5950X3D, che sarebbe stato lanciato in due varianti, una dotata di 12 Core e l'altra con la bellezza di 16 Core, entrambi dotati di design con V-Cache 3D Dual CCD. Non a caso, quest'anno i Ryzen 9 7950X3D e 7900X3D hanno rispettivamente delle configurazioni a 16 e 12 Core.

La produzione del Ryzen 9 5950X3D, comunque, non è mai andata oltre lo stadio ingegneristico per diverse motivazioni: innanzitutto, AMD non era convinta del fatto che una CPU X3D con più di 8 Core avesse mercato nel settore del gaming. D'altro canto, i lavori sul Ryzen 9 5950X3D sarebbero partiti per puro caso, come riconversione di una CPU EPYC per server, mai destinata al mercato consumer.

Solo il successo dell'AMD Ryzen 7 5800X3D ha fatto cambiare idea al Team Rosso, avviando infine la produzione di massa dei Ryzen 9 7900X3D e 7950X3D. In ogni caso, già il Ryzen 9 5950X3D avrebbe dovuto montare la bellezza di 192 MB di memoria cache in entrambe le varianti: il quantitativo di cache della CPU, dunque, avrebbe persino superato quello del Ryzen 9 7950X3D, che si ferma invece a 144 MB.