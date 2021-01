AMD Ryzen 9 5980HS testato su ASUS ROG Flow X13: 30% più veloce dei predecessori

Dopo la comparsa online dei benchmark dell’APU Ryzen 7 5800G per PC desktop, ora i riflettori si sono spostati per un attimo sulla gamma di processori della serie 5000 Mobile annunciata durante CES 2021 in quanto in rete è apparsa l’APU AMD Ryzen 9 5980HS su un laptop ASUS ROG da gaming.

Parte della serie di CPU detta “Cezanne” e dotata di architettura Zen 3, risulta essere il cuore pulsante del notebook ASUS ROG Swift X13 annunciato dal colosso taiwanese nel corso del CES 2021. Si tratta di un processore prodotto con processo FinFET TSMC a 7 nanometri e da 8 core e 16 thread, con velocità di clock base pari a 3.0 GHz e turbo fino a 4,80 GHz, 4 MB di cache L2 e 16 MB di cache L3; il TDP, invece, è pari a 35 W. Lato GPU si parla di un chip grafico Vega con 8 Compute Unit e 512 Stream Processor per una velocità di clock di 2100 MHz.

Grazie alla RAM LPDDR4 a 4266 MHz in dotazione dell’ASUS ROG Flow X13, AMD Ryzen 9 5980HS riesce a garantire il massimo delle prestazioni per 1541 punti nei test single-core e 8224 punti nei test multi-core, ovvero rispettivamente il 41% e il 17% più veloce rispetto al predecessore Ryzen 9 4900HS, per un guadagno medio del 30%. Insomma, dettagli assolutamente da non sottovalutare considerato che si tratta di un singolo salto generazionale.

Oltre ASUS anche Acer ha già presentato la propria serie di notebook Nitro e Aspire basati su processori AMD Ryzen 5000 Mobile e dotati di GPU NVIDIA GeForce RTX 30 Mobility.