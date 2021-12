AMD Ryzen 9 6900HX: nuovo nome per la GPU e supporto a DDR5?

Se un po' tutti siamo col fiato sospeso in attesa di scoprire cosa presenterà AMD al CES 2022, tra processori con V-Cache 3D e nuove soluzioni grafiche ancora più economiche, si parla con forte insistenza anche di un rebranding molto particolare.

A quanto pare, infatti, tra le intenzioni dell'azienda ci sarebbe quella di rinominare le schede video integrate in occasione del lancio delle nuove APU Ryzen Serie 6000.

A quanto pare, infatti, a bordo del vociferato Ryzen 9 6900HX potrebbe trovare spazio la nuova Radeon RX 680M su RDNA2, oltre a presentare la tanto chiacchierata architettura Zen3+.

Non sono ancora note le specifiche di questa particolare iGPU, ma sappiamo che il processore potrebbe essere dotato di 8 Core e 16 Thread con 16MB di cache L3 e 4MB di cache L2. Quanto alle frequenze, sembrerebbe confermato che saranno identiche al suo predecessore 5900HX, pari a 4.6 GHz in modalità boost.

Sempre in merito al Ryzen 9 6900HX, benché non siano disponibili indizi o supposizioni sul supporto a memorie DDR4, viene data per certa la compatibilità con le memorie DDR5-4800, ma ovviamente sarà necessario cambiare piattaforma.

Fari puntati sul 4 gennaio 2021, quindi, in attesa di scoprire novità anche sul fronte GPU, con il vociferato arrivo delle nuove Radeon RX 6400 e 6500 XT a 6 nanometri.