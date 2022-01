AMD Ryzen 9 6980HX sarà il primo processore Zen mobile a 5 GHz?

In attesa di scoprire quante delle anticipazioni di AMD per il CES 2022 saranno confermate, le voci sulla nuova architettura Zen3+ a 6 nanometri si fanno sempre più insistenti. Gli ultimi rumor, in particolare, puntano al modello flagship della nuova serie.

L'osservato speciale è il Ryzen 9 6980HX, uno dei processori Rembrandt a 6 nanometri che dovrebbero trovare spazio durante la kermesse di Las Vegas. Tra le specifiche, rivelate da WCCFTech, troviamo 8 Core e 16 Thread con un vociferato rebrand della GPU come su Ryzen 9 6900HX, un TDP di 45W o superiore e ben 5.0 GHz di Clock massimo.

Se confermato, sarebbe un unicum per l'architettura Zen, seguito uno scalino più in basso proprio dal 6900HX con i suoi 4.9 GHz di boost massimo.

Il comparto grafico dovrebbe, in entrambi i casi, avvalersi della nuova Radeon 680M a 12CU, basata su architettura RDNA2. Il terzo del lotto, di cui non si conoscono ancora tutti i dettagli, è il Ryzen 9 6800H. Anche in questo caso i Core dovrebbero essere 8 con 16 Thread, ma stavolta il massimo clock raggiungibile si attesterebbe sui 4.7 GHz. Nessun dettaglio, invece, per la GPU.

Tra i prodotti più gettonati per l'adozione delle nuove soluzioni AMD, troviamo sicuramente la console portatile Aya Neo NEXT posticipata proprio di recente, con una data di lancio fissata per il 4 gennaio 2022, proprio in concomitanza con il keynote del team red.