AMD Ryzen 9 7950X3D, i nuovi benchmark fanno paura: meglio dell'Intel Core i9-13900K

Dopo aver visto i primi benchmark dell'AMD Ryzen 9 7950X3D, la nuova CPU top di gamma del Team Rosso, alcuni fan erano rimasti scontenti da delle performance che sembravano in linea con quelle del Ryzen 9 7950X "standard". Oggi, invece, un nuovo benchmark della CPU con V-Cache 3D di AMD sembra raccontare una storia completamente diversa.

Prima di analizzare i benchmark, vi ricordiamo le specifiche tecniche del Ryzen 9 7950X3D, che ha 16 Core e 32 Thread e che vanta ben 144 MB di Cache, divisi su 12 MB di Cache L2, 64 MB di CCD e ben 64 MB di V-Cache 3D. Il TDP della componente è di 120 W, mentre il clock di base della CPU arriva a 4,2 GHz, ovvero 300 MHz in meno del Ryzen 9 7950X: in boost, però, entrambe le CPU arrivano a 5,7 GHz.

Un test comparso su GeekBench 5 ha messo alla prova la CPU con una scheda madre Gigabyte X670E AORUS Master e 32 GB di RAM: una configurazione tutto sommato "standard" per un PC che punta ad utilizzare appieno il Ryzen 9 7950X3D. Inoltre, la CPU viene spinta fino a 5,7 GHz di clock, il massimo teoricamente raggiungibile dalla componente (vi ricordiamo infatti che il Ryzen 9 7950X3D non può essere overclockato, come tutte le CPU con V-Cache 3D).

La build ha raggiunto un punteggio di 24.727 punti in Multi-Core e di 2.271 Punti in Single-Core su GeekBench 5 e ben 19.213 Punti in Multi-Core su GeekBench 6. Su GeekBench 5, i punteggi parlano chiaro: il Ryzen 9 7950X3D è una delle migliori CPU al mondo, staccando di circa 400 punti persino l'Intel Core i9-13900K di Intel. Sfortunatamente, però, il processore non si avvicina al Core i9-13900KS del Team Blu, che tocca i 26.800 punti in Multi-Core.

Su GeekBench 6, invece, il risultato è leggermente diverso, poiché sembra esserci una sostanziale parità tra AMD e Intel, o quantomeno tra Intel Core i9-13900K e AMD Ryzen 9 7950X3D, entrambi fermi nel range tra i 19.000 e i 20.000 punti. Supera invece questa soglia l'Intel Core i9-13900KS, che raggiunge i 21.200 punti circa.