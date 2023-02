AMD, il Ryzen 9 7950X3D compare nei primi benchmark: le performance deludono?

Sono già trapelati i primi benchmark dell'AMD Ryzen 9 7900X3D, la CPU top di gamma della linea Ryzen 7000 con V-Cache 3D, che è stata testata su Ashes of The Singularity con una GPU NVIDIA GeForce RTX 4090. Oggi, finalmente, arrivano anche i test del processore su GeekBench 5 e Blender, considerati nettamente più affidabili di quelli su AotS.

A portare a galla i due benchmark sono stati i colleghi di BenchLeaks (per i test su GeekBench 5) e il leaker HXL (per quelli su Blender). Sfortunatamente, però, i dati che emergono dai due benchmark mostrano che i vantaggi prestazionali offerti dalla V-Cache 3D sono veramente risibili, se non addirittura nulli, soprattutto confrontando il Ryzen 9 7900X3D con il top di gamma della lineup Ryzen 7000 "standard", ossia il Ryzen 9 7950X.

Vi ricordiamo che entrambe le CPU hanno 16 Core e 32 Thread, con un clock di base di 4,2 GHz e uno in boost fino a 5,7 GHz. Le componenti differiscono invece per il TDP base e massimo, pari a 120 W e 162 W nel Ryzen 9 7900X3D e nettamente più alto nel Ryzen 9 7950X, che arriva rispettivamente a 170 W e a 230 W. Infine, il Ryzen 9 7950X3D ha 144 MB di Cache, di cui 16 MB di memoria L2 e 128 MB di L3, mentre la controparte "standard" si ferma a 80 MB, ossia 16 MB L2 e 64 MB L3.

Su Blender, che è un programma pensato per gli effetti visivi e per l'animazione e che sfrutta perlopiù le performance multi-core della CPU, il Ryzen 9 7950X3D arriva a 558,59 Punti, superando leggermente l'Intel Core i9-13900K (557,17 Punti) ma collocandosi nettamente più in basso del Ryzen 9 7950X, che tocca invece i 590 Punti.

Su GeekBench 5, che misura sia le performance Single-Core che quelle Multi-Core della CPU in varie situazioni di stress, il Ryzen 9 7950X3D arriva a 21.841 Punti in Multi-Core e a 2.157 Punti in Single-Core. A confronto, il Ryzen 9 7950X raggiunge i 2.246 punti in Single-Core, mentre nello stesso test l'Intel Core i9-13900K supera entrambe le proposte di AMD, con 2.343 Punti. In Multi-Core si ripete la stessa situazione, con il Ryzen 9 7950X che tocca i 25.275 Punti, circa 3.000 in più della variante con V-Cache 3D, e la CPU top di gamma di Intel che si assesta poco sotto i 29.000 Punti, staccando di più di 3.500 punti le controparti del Team Rosso.