AMD Ryzen 9 7950X3D, overclock impossibile? Macché: un esperto ce l'ha fatta

Gli AMD Ryzen 9 7950X3D e 7900X3D sono stati lanciati sui mercati internazionali da pochissimi giorni, pronti per entrare nelle build da gaming di migliaia di appassionati. Mentre attendiamo le prime prove dei due processori, però, già sappiamo che le CPU X3D di AMD non potranno essere overclockate senza causare loro dei danni irreversibili.

O almeno così pensavamo: lo Youtuber Scatterbench, con il video che trovate riportato in cima a questa notizia, ha infatti confermato che l'AMD Ryzen 9 7950X3D può essere overclockato almeno fino a 5,9 GHz di frequenza senza incorrere in particolari rischi, ammesso che ad effettuare la procedura sia un esperto.

Negli scorsi mesi, AMD aveva confermato il blocco dell'overclock per le CPU Ryzen 7000X3D, spiegando che le CPU rischierebbero di rompersi o danneggiarsi irrimediabilmente con l'aumentare di voltaggi, temperature e frequenze, che sembrano creare problemi con la tecnologia di stacking adottata dall'azienda di Sunnyvale per i suoi processori della linea X3D.

Tuttavia, Scatterbench riporta che i due Ryzen 7000X3D sono meno "blindati" sia dal punto di vista dell'hardware che del software rispetto al "cugino" di scorsa generazione, il Ryzen 7 5800X3D, il cui overclock era a sua volta impedito di fabbrica da AMD. Questa volta, infatti, le due CPU sarebbero molto più facilmente overclockabili, a patto di avere la giusta scheda madre e di sapere quali impostazioni toccare nel BIOS.

Così, con l'ausilio di una scheda madre ASUS ROG Crosshair X670E Extreme, l'overclocker è riuscito a spingere la CPU a 5,90 GHz di frequenza, 300 MHz in più del massimo teorico raggiungibile in boost. L'incremento della frequenza della CPU sembra garantire anche un leggero, benché non trascurabile, miglioramento delle sue performance, che oscilla tra l'1% su benchmark come CineBench R23 in Multi-Core e CPU-Z in Single-Core e l'8% su test quali GeekBench 6 Multi-Core e AI Benchmark.