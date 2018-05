AMD Ryzen Pro ufficiali: GPU Vega per il mondo business

E' stata annunciata ufficialmente la nuova gamma di APU AMD Ryzen Pro, soluzioni disponibili sia per ambiente desktop che per quello mobile. Esse sono destinate principalmente al mercato business, con quello consumer che ha recentemente visto l'arrivo dei Ryzen di seconda generazione.

In particolare, sono stati annunciati quattro nuovi modelli desktop e tre mobile. Il "top di gamma" in ambito di PC fissi è il quad-core (8 thread) Ryzen 5 Pro 2400G operante alla frequenza massima di 3.9 GHz e avente 6MB di cache, TDP di 65W e chip grafico Vega 11 da 1,25GHz. Si passa poi a Ryzen 3 Pro 2200G (4 core, 4 thread, 3,8 GHz, 6MB cache, Vega 8 da 1,1GHz e TDP 65W). I restanti due modelli desktop sono le varianti "E", che differenziano essenzialmente solamente per il TDP, che è di 35W.

Si passa poi alle soluzioni mobili, tutte aventi TDP di 15W. Qui il top di gamma è il quad-core (8 thread) Ryzen 7 Pro 2700U, operante a una frequenza massima di 3,8 GHz e avente una GPU Vega 10 da 1,3 GHz. Si passa poi a Ryzen 5 Pro 2500U (4 core, 8 thread, 3,6 GHz, 6MB cache e Vega 8 da 1,1 GHz). Infine, troviamo Ryzen 3 Pro 2300U (4 core, 4 thread, 3,4 GHz, 6MB cache e Vega 6 da 1,1 GHz).