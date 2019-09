AMD Ryzen ThreadRipper 3000 in arrivo a novembre, è ufficiale

AMD ha ufficialmente confermato che le CPU Ryzen ThreadRipper 3000 debutteranno a Novembre 2019. L'annuncio è arrivato attraverso un post pubblicato sul blog ufficiale, in cui l'azienda americana ha anche diffuso nuove informazioni sulla disponibilità del modello Ryzen 9 3950X annunciato lo scorso giugno.

A giudicare da quanto affermato, infatti, gli utenti saranno costretti ad aspettare ancora un paio di mesi in quanto anche questo arriverà sul mercato a Novembre.

Nel breve comunicato diffuso, che proponiamo come sempre in calce, AMD non ha fornito molti spunti di discussione in merito alla scheda tecnica della nuova generazione di processori, ma precisa sin da subito che a Novembre saranno mostrati solo alcuni modelli.

Secondo quanto ripreso dai colleghi i Wccftech, la gamma iniziale molto probabilmente includerà dei chip ottimizzati per il mercato del gaming, con prestazioni migliori grazie alla nuova architettura Core Zen 2 da 7nm. In particolare, è previsto un miglioramento delle prestazioni in multitasking ed un impulso importante alle attività single-core, con l'IPC che dovrebbe aumentare del 15%.

Alcune indiscrezioni trapelate in passato parlavano di una AMD pronta a lanciare sul mercato dei modelli economici da 24 e 48 core, prima delle versioni potenti che potrebbero arrivare a 64 core e 128 thread. Vi terremo aggiornati.