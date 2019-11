AMD Ryzen Threadripper 3960X: i primi leak sulle prestazioni gaming della cpu HEDT

Quasi in contemporanea con l'annuncio di AMD del nuovo processore Ryzen Threadripper 3960X pensato per sistemi HEDT, sono emersi i primi leak sulle prestazioni con uno dei più famosi benchmark in circolazione, il 3DMark Time Spy Extreme.

AMD Ryzen Threadripper 3960X è un processore equipaggiato con 32 core e 64 thread e va considerato che il 3DMark Time Spy Extreme è uno dei migliori modi per testarne le capacità, dato che questo benchmark è in grado di scalare la potenza del processore fino a 64 core e 128 thread, mentre con altre tipologie di test il supporto si ferma a 8 core e 16 thread. In ogni caso, la nuova cpu di AMD ha mostrato prestazioni eccezionali, raggiungendo 12.677 punti nei test sulla fisica e toccando i 5.667 generali con NVIDIA RTX 2080 e 3.966 punti con AMD Radeon RX Vega 64. Insomma, punteggi che sulla carta consentono al Ryzen Threadripper 3960X di gestire con la massima qualità qualsiasi gioco disponibile sul mercato.

AMD ha anche annunciato la nuova ammiraglia per i processori consumer, il Ryzen 9 3950X. La società si appresta ad affrontare l'inverno all'attacco della concorrenza. Nei giorni scorsi il CEO di AMD Lisa Su ha confermato che la nuova linea di cpu Ryzen 4000 verrà presentata all'inizio del 2020.