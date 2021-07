AMD Ryzen ThreadRipper 5000 con architettura Zen 3 in arrivo ad agosto?

La prossima generazione di processori HEDT di casa AMD, ovvero Ryzen ThreadRipper 5000, potrebbe giungere veramente a breve. Le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un lancio ad agosto: sebbene la data non sia ben definita, ecco alcuni dettagli che faranno piacere a chi è a caccia di CPU per workstation.

A rivelare il presunto mese di lancio sono stati i colleghi asiatici di MoePC, secondo cui la serie AMD Threadripper 5000, nome in codice "Chagall", verrà lanciata a sorpresa il prossimo mese, mentre la disponibilità è prevista per settembre 2021; non dovrebbero esserci modifiche riguardo il numero di core rispetto alla gamma precedente, partendo dunque dal modello da 16 core e 32 thread per arrivare fino al processore da 64 core e 128 thread.

In compenso, ci si aspettano alcune modifiche importanti riguardo, soprattutto, l’architettura del processore: si parla, infatti, del passaggio a Zen 3 o addirittura a Zen 3+, anche se quest’ultima possibilità è meno probabile. Inoltre, dovremmo vedere un aumento della velocità di Inter-Chip Global Memory Interconnect (xGMI) da 16 GT/sa 18 GT/s. Non cambieranno il TDP da 280W, il supporto alla memoria DDR4 e l’utilizzo dello stesso nodo di fabbricazione dei modelli precedenti; infine, non è nota alcuna informazione riguardo le frequenze di clock.

Tutte queste voci di mercato, in realtà, erano già trapelate lo scorso maggio, dunque si tratterebbe più di una “conferma” piuttosto che un nuovo rumor; in tale occasione era stato confermato il supporto alla piattaforma TRX40 e dunque al socket sTRX4.

