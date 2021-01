AMD Ryzen ThreadRipper 5000, arriverà pure un modello entry-level da 16 core?

In attesa del grande evento tech CES 2021, al quale il colosso AMD parteciperà in data 12 gennaio, online continuano a trapelare rumor sempre più interessanti sui processori desktop Ryzen ThreadRipper 5000, i quali potrebbero arrivare con modelli base che potrebbero sorprendere qualcuno, dato che mostrano un cambio di strategia dell’azienda.

Su Twitter è infatti apparso un messaggio alquanto criptico da parte di Yuri “1usmus” Bubliy, noto tra gli utenti AMD più “smanettoni” per avere sviluppato l’utility Clock Tuner for Ryzen, dove possiamo leggere una lunga serie di numeri e due lettere. Cosa significano? In realtà è abbastanza semplice: con un banale convertitore Base64 è possibile convertirlo nelle parole “GENESIS 16 CORES”.

In parole povere, nella serie ThreadRipper 5000 (chiamata anche “Chagall” o “Genesis Peak”) figurerà a sorpresa anche un modello entry-level da 16 core e 24 thread. Le generazioni scorse partivano dai 24 core e 48 thread, ma questa volta le cose sembrerebbero cambiare, anche nella denominazione: con questa novità, infatti, ora il nuovo membro della famiglia ThreadRipper giungerebbe sul mercato con il nome 5960X, assieme quindi ai modelli 5970X da 24 core/48 thread, 5980X da 32 core/64 thread e infine 5990X da 64 core/128 thread.

Trattandosi però di indiscrezioni, invitiamo come sempre tutti i lettori a prenderle con le pinze. L’attesa questa volta però non sarà particolarmente lunga, fortunatamente, dato che molto probabilmente potremmo vedere questi processori in occasione della prossima conferenza durante CES 2021.

A tal proposito, in questo evento la società di Lisa Su con ogni probabilità presenterà le nuove APU AMD Ryzen 5000H e 5000U per computer portatili con architetture Zen 3 e Zen 2, dunque sarà veramente una presentazione da non perdere!