AMD Ryzen Threadripper 5990X, 64 Core a 4,82 GHz: l'overclock è da record

La scorsa settimana, un'indiscrezione ci ha spiegato che le CPU AMD Threadripper 5000 arriveranno sul mercato consumer nel mese di luglio. Benché ancora manchi un annuncio ufficiale da parte di AMD in merito, pare che un overclocker sia riuscito a mettere le mani su un Ryzen Threadripper 5990X.

Stando a quanto riporta WCCFTech, infatti, lo YouTuber SkatterBencher non avrebbe solo ricevuto in anteprima (magari comprandola dal mercato HEDT aziendale) una CPU Ryzen Threadripper 5990X, ma l'avrebbe anche utilizzata per raggiungere delle frequenze veramente incredibili in overclock. Infatti, sembra che la CPU sia arrivata a un clock di 4,82 GHz su tutti i suoi 64 Core.

Il risultato ottenuto da SkatterBencher è stato garantito anche da un sistema di raffreddamento liquido custom-made, necessario per tenere a freno la frequenza della CPU, che viaggia su un clock base di 2,27 GHz e un boost fino a 2,65 GHz. Il processore vanta un totale di 64 Core, 128 Thread e ben 288 MB di cache L3.

La CPU è stata testata su una build dotata di una scheda madre ASUS ROG ZENITH II Extreme Alpha e una RAM composta da quattro banchi da 8 GB, per un totale di 32 GB di RAM DDR4-2144. Se volete, comunque, potete dare un'occhiata più approfondita all'overclock di SkatterBencher nel lungo video pubblicato sul suo canale YouTube.

Come potete vedere dall'immagine riportata in calce, poi, la CPU ha ottenuto anche un record mondiale sul benchmark di CineBench R23 di più di 100.000 punti totali, grazie alle incredibili performance multi-thread garantite dal numero di Core del processore e dall'elevata frequenza di ciascuno.