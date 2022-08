AMD Ryzen Threadripper Pro 5990WX campione del mondo: è record su Cinebench R23

Le CPU Ryzen Threadripper 5000 WX sono arrivate sul mercato a fine giugno, dopo essere state per mesi un'esclusiva del settore business. Ebbene, ora che i processori high-end di AMD sono in commercio, pare che qualcuno li abbia utilizzati per raggiungere un record mondiale su Cinebench R23.

Un tweet di HXL, infatti, spiega che l'overclocker TSAIK ha raggiunto un nuovo record mondiale con 116.142 Punti su CineBench R23 utilizzando un AMD Ryzen Threadripper Pro 5995WX con un overclock a 5,15 GHz e raffreddamento ad azoto liquido. Il punteggio raggiunto da TSAIK è del 10% più alto del precedente record mondiale, sempre detenuto da una configurazione AMD, questa volta basata però su un Ryzen Threadripper Pro 3990X.

A garantire il record sono state sicuramente le caratteristiche del processore, specie i miglioramenti nell'IPC dell'architettura Zen3 di AMD e la presenza di una Cache L3 unificata su ciascun CCD del processore, insieme ai miglioramenti nella struttura dei Core stessi rispetto all'architettura Zen2 usata dal Ryzen Threadripper Pro 3990X. Su queste basi, sarà decisamente interessante vedere all'opera le nuove CPU Ryzen Threadripper con architettura Zen4, in arrivo nel 2023.

Il risultato ottenuto da TSAIK non deve però stupire: stando ai test sulle CPU per workstation di AMD di nuova generazione, infatti, esse garantiscono un miglioramento prestazionale medio del 20% rispetto ai Ryzen Threadripper 3000 di scorsa generazione. Inoltre, a differenza dei predecessori, con i Ryzen Threadripper Pro 5000 AMD ha deciso di lasciare campo libero agli overclocker, eliminando ogni blocco all'overclock della CPU.

Quest'ultima mossa, in particolare, rappresenta un approccio poco ortodosso da parte di AMD: poiché i processori della serie Threadripper sono solitamente destinati a professionisti e creativi, l'azienda ha sempre implementato dei blocchi all'overclock, in modo da evitare problemi hardware per i chip stessi.