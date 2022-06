AMD Ryzen Threadripper: la serie 5000 arriva sul mercato consumer a luglio, ma che prezzi!

Mentre aspettiamo il lancio delle CPU Ryzen 7000 di AMD, pare che la linea Ryzen 5000 sia destinata ad un finale col botto: la compagnia di Sunnyvale ha infatti annunciato che le CPU Ryzen Threadripper Pro 5000 WX debutteranno anche nel mercato consumer a brevissimo.

AMD ha già confermato che le nuove CPU Ryzen Threadripper 7000 arriveranno nel 2023, ma nelle scorse ore ha spiegato che la vendita dei processori per workstation di attuale generazione avrà inizio a luglio sul mercato consumer: finora, infatti, i processori della linea Threadripper sono stati riservati ai clienti aziendali di Sunnyvale.

Le CPU Ryzen Threadripper Pro 5000 WX sono i processori AMD Zen3 per workstation e sostituiscono i Ryzen Threadripper Pro di serie 3000, finora gli unici di questa gamma in commercio per gli utenti consumer e dotati di architettura Zen2. L'annuncio dei Ryzen Threadrppier Pro 5000 è avvenuto diversi mesi fa, a marzo, ma finora le CPU sono stati viste in commercio solo su una workstation di Lenovo, la Power Workstation P620.

Nel mese di luglio, dunque AMD ha in programma di rendere le CPU Threadripper disponibili in quantità maggiori sia per gli OEM, a partire proprio da Lenovo con la workstation configurabile Precision 7865, che per i consumatori "standard" e per il DIY. Ciò significa dunque che sarà per la prima volta possibile comprare le CPU Threadripper di serie 5000 come componenti standalone, senza doversi rivolgere a delle workstation già assemblate.

In termini di prezzo, i processori Threadripper di serie 5000 non sembrano essere particolarmente economici: la componente meno cara sarà infatti l'AMD Threadripper PRO 5965WX, venduto a 2.500 Dollari o poco più. La CPU dal prezzo intermedio sarà la AMD Threadripper PRO 5975WX, che costerà 3.500 Dollari circa, mentre la proposta di fascia più alta sarà l'AMD Threadripper PRO 5995WX, con un costo di "soli" 6.900 Dollari.