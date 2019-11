AMD Ryzen Threadripper: terza generazione imminente, trapelano specifiche e packaging

Gli amanti dei Ryzen Threadripper si aspettano sempre delle novità interessanti dal packaging, dato che ogni volta AMD si "diverte" a modificarlo e cercare di migliorarlo. Ebbene, con l'arrivo delle nuove CPU alle porte, sono iniziate a trapelare online le prime foto della confezione di vendita.

In particolare, stando a quanto riportato da Videocardz, il packaging che potete vedere nelle immagini presenti in calce alla notizia sarebbe quello destinato ai processori 3960X e 3970X e potrebbe venire realizzato in edizione limitata. Stando a diverse fonti internazionali, l'annuncio delle nuove CPU potrebbe avvenire già nella giornata del 7 novembre 2019.

Nel frattempo, come riportato anche da Wccftech, le CPU AMD Ryzen Threadripper 3960X e Ryzen Threadripper 3970X sono comparse nei listi di diversi negozi online. Stando a questo leak, 3960X avrebbe 24 core, 48 thread, frequenza base di 3,5 GHz, frequenza boost di 4,7 GHz e prezzo di 999 dollari, mentre 3970X avrebbe 32 core, 64 thread, frequenza base di 3 GHz, frequenza boost di 4,5 GHz e costerebbe 1499 dollari. Entrambe le CPU dovrebbero essere disponibili a partire dal mese di novembre 2019. A gennaio 2020, invece, dovrebbero arrivare anche 3980X (48 core, 96 thread, 1999 dollari) e 3990X (64 core, 128 thread, 2399 dollari).

Vi ricordiamo inoltre che Lisa Su, CEO di AMD, ha confermato che le CPU Ryzen 4000 verranno annunciate nella prima metà del 2020.