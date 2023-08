AMD Ryzen Threadripper: tre nuove CPU in arrivo, fino a 64 Core a 350 W

Dopo aver scoperto le nuove CPU AMD EPYC della serie "Siena", sono i processori della linea Threadripper del Team Rosso a fare capolino online. Nelle scorse ore, in particolare, un leak ha svelato tre CPU AMD Ryzen Threadripper della linea "Storm Peak", rispettivamente chiamate Ryzen Threadripper 7995WX, 7985WX e 7945WX.

Le tre CPU sono state svelate dal leaker Harukaze5719, che ha confermato che i Ryzen Threadripper 7995WX, 7985WX e 7945WX sono tutti e tre parte della linea Ryzen Threadripper 7000 di processori per l'HEDT, ovvero per il computing ad alte performance e per le workstation. Inoltre, le tre componenti dovrebbero essere imminenti, con un lancio sul mercato previsto nel giro di qualche mese al massimo.

Pare che tutte e tre le CPU utilizzeranno il socket S6, lo stesso delle CPU EPYC Siena appena svelate da altri leak. Benché non ci siano informazioni precise sul Core count dei tre processori, dunque, sappiamo che essi arriveranno al massimo a 64 Core e 128 Thread, dal momento che le configurazioni a più Core e Thread non sono supportate dalla piattaforma S6. Un vero peccato, dal momento che alcuni leak precedente avevano svelato che la nuova generazione di Ryzen Threadripper sarebbe arriva a 96 Core e 192 Thread complessivi nelle configurazioni più performanti.

In ogni caso, tutte le CPU avranno l'architettura Zen4 del Team Rosso. Qualche settimana fa, spiega WCCFTech, era comparsa online la configurazione del Ryzen Threadripper 7985WX, che secondo alcuni insider avrà 64 Core e 128 Thread: se ciò fosse vero, il Ryzen Threadripper 7995WX manterrà la medesima configurazione ma avrà una velocità di clock sensibilmente più elevata del "fratello minore", garantendo così un netto incremento delle prestazioni rispetto a quest'ultimo.

Infine, le tre CPU dovrebbero avere un mostruoso TDP da 350 W, che dovrebbe renderle adatte solo agli utenti con delle workstation particolarmente performanti. Il lancio dei nuovi Ryzen Threadripper dovrebbe avvenire entro la fine del 2023 o, al più tardi, all'inizio del 2024.