AMD Ryzen "Van Gogh", le future APU porteranno RDNA 2 su notebook a basso consumo

Si torna a parlare del futuro dei processori AMD: la roadmap trapelata in rete questa settimana contiene, infatti, tante informazioni molto interessanti riguardo tutte le prossime CPU e APU del colosso di Santa Clara. Tra queste, di recente si è discusso in particolare della linea di APU Ryzen “Van Gogh” per notebook a bassissimo consumo.

Lo YouTuber Moore's Law is Dead ha diffuso nuovi dettagli sulla gamma che, stando ai dati da lui raccolti, sarebbe dotata di architetture GPU RDNA 2 e core CPU Zen 2 e avrebbe un design completamente diverso rispetto a ogni precedente firmato AMD.

MLID parla di un design monolitico composto da CPU, GPU e IP di I / O, con chip prodotto da TSMC su nodo a 7 nanometri e ingombro ridotto per quanto riguarda l’area del die; inoltre, la cache sarebbe stata pensata dagli esperti del colosso di Lisa Su per risparmiare sui costi di produzione di massa. In termini di prestazioni, invece, le APU Van Gogh dovrebbero garantire risultati migliori rispetto alle APU Cezanne lato grafica. Mancherà, invece, la tecnologia Infinity Cache.

Dulcis in fundo, le APU AMD Ryzen “Van Gogh” con ogni probabilità si baseranno sulla memoria LPDDR5 e saranno progettate per la presa FF3 a bassa potenza per competere con i processori Tiger Lake-U della società rivale Intel. Essendo però semplici indiscrezioni date con parecchio anticipo rispetto al periodo clou di lancio, consigliamo di prenderle cum grano salis.

Restando nel mondo AMD, pochi giorni fa sono state presentate le APU Ryzen 5000G Cezanne. O ancora, si è parlato delle CPU AMD Ryzen 7000 "Raphael" e di tutte le novità che potrebbero portare sul mercato.