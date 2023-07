AMD Ryzen Z1 Extreme: la CPU di ROG Ally batte il chip M2 di Apple nei nuovi test

Tra le specifiche tecniche di ASUS ROG Ally che più colpiscono gli utenti abbiamo sicuramente il suo processore Ryzen Z1 Extreme targato AMD, che permette di raggiungere prestazioni simili a quelle di una CPU desktop anche in mobilità. Ma come se la cava la componente a confronto con i chip laptop della concorrenza? Un benchmark ce lo svela.

I colleghi di Phoronix hanno infatti deciso di confrontare il Ryzen Z1 Extreme con un chip M2 di Apple in una serie di benchmark di Linux. Al momento, i chip M2 di Apple Silicon sono quasi unanimemente ritenuti i migliori per dispositivi mobili, superando persino le proposte di fascia alta di AMD e di Intel.

Il Ryzen Z1 Extreme è una CPU Zen4 del Team Rosso che viene utilizzata su mini-PC portatili come ROG Ally: esso ha 8 Core e 16 Thread, una frequenza massima di clock pari a 5,10 GHz in boost e un cTDP tra 9 W e 30 W. In parallelo, Phoronix ha testato anche la CPU AMD Ryzen 7 7840U, una delle più performanti della lineup Ryzen 7000 per laptop: anche questo processore ha 8 Core e 16 Thread con architettura Zen4 e una frequenza massima in boost di 5,10 GHz. Il TDP, invece, è di 28 W.

Al contrario, il chip M2 ha un'architettura ARM a 8 Core, dotata di 4 P-Core Avalanche e 4 E-Core Blizzard. I Core Avalanche arrivano ad una frequenza massima di 3,50 GHz, mentre i Core Blizzard si fermano a 2,40 GHz. Il chip M2 testato si trovava su un Macbook Air M2, che ha solamente un raffreddamento passivo, mentre sia ROG Ally che il laptop usato per i benchmark sul Ryzen 7 7840U possiedono un sistema di raffreddamento attivo. Inoltre, il Macbook Air M2 testato da Phoronix ha soli 8 GB di RAM.

Date queste condizioni di partenza e ricordando che i chip M2 non supportano completamente Linux, il risultato del benchmark è quasi scontato: il Ryzen Z1 Extreme batte su tutta la linea il chip di Cupertino, che si posiziona pesino nettamente più indietro rispetto al laptop con Ryzen 7 7840U nel benchmark.



In termini prettamente numerici, sul test Geometric Mean of All, il chip di Cupertino raggiunge i 1.081,25 punti, mentre il il Ryzen Z1 Extreme arriva a 2.115,98 Punti in modalità performance. In modalità standard, invece, il chip di ROG Ally si ferma a 1.391,72 Punti, mentre il Ryzen 7 7840U raggiunge i 1.901,21 Punti.