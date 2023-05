AMD, i Ryzen Z1 saranno dei 'mostri' di efficienza: TPD fino a soli 9W

Il lancio dei processori Ryzen Z1 ha infiammato il dibattito sulle console portatili in salsa "Steam Deck" per aver acceso le prime sirene su una next gen che pensavamo ancora lontana per questo tipo di prodotto.

A ogni modo, le prestazioni dei chip Ryzen Z1 sembrano promettenti, soprattutto in virtù del tandem strategico tra l'architettura Zen4 della CPU e la nuova RDNA3 per il comparto grafico, composto nel modello top di gamma da una iGPU AMD Radeon 780M.

Tuttavia, uno degli aspetti più importanti da tenere in considerazione quando si parla di dispositivi handheld è l'autonomia e a quanto pare i nuovi Z1 potrebbero eccellere anche in questo frangente.

Nonostante condividano gran parte della ricetta proposta durante il lancio dei Ryzen 7040U, questi chip sono pensati specificatamente per il segmento handheld con un occhio di riguardo ai consumi e all'efficienza energetica.

Raggiunto dai microfoni di Tom's Hardware, Mattew Hurwitz di AMD ha spiegato che "la serie Ryzen Z1 è stata creata appositamente per le console portatili. Per raggiungere questo [obiettivo], gli ingegneri AMD hanno dovuto lavorare su range di potenza del tutto nuove e ottimizzare le curve di voltaggio specificamente per questo scenario d'utilizzo: questo lavoro di ottimizzazione e convalida non dovrebbe essere sottovalutato".

Nonostante "gli elementi costitutivi (come "Zen4" e RDNA 3) siano simili tra le serie 7040 e Z1, i modelli finali hanno caratteristiche profondamente diverse e personalizzate per i loro casi d'uso. Inoltre, il motore AMD Ryzen AI non è disponibile sui processori della serie AMD Ryzen Z1" ha spiegato per concludere il PR di AMD.

Raggiunto in un secondo momento, Hurwitz ha confermato anche che il cTDP personalizzabile dei chip Z1 potrà essere abbassato fino ad appena 9W, quindi ben al di sotto del minimo consentito dai 7040U (15W), lasciando presagire consumi davvero ridotti all'osso per le macchine da gioco del prossimo futuro.