AMD, il salto tra RX 6000 e 7000 sarà enorme: la GPU Navi 31 avrà un bus a 384 bit

Esattamente un mese fa, alcuni leaker riportavano la presunta finestra di lancio delle GPU Radeon RX 7000 di AMD. Sfortunatamente, dopo quella indiscrezione, il panorama dei rumor sulle schede video next-gen di Sunnyvale non è più cambiato, almeno fino ad oggi. Nelle scorse ore, infatti, sono emersi nuovi dettagli sulla GPU Navi 31.

Per chi non lo sapesse, la GPU Navi 31 sarà il chip più potente nella generazione Radeon RX 7000, dal momento che dovrebbe trovare spazio sulla Radeon RX 7900XT. In realtà, qualche settimana fa è trapelata anche la misteriosa GPU AMD Navi 3X, sulla quale però sappiamo ancora troppo poco. Ad ogni modo, oggi scopriamo un'interessante novità tecnica proprio sul chip Navi 31.

Pare infatti che la GPU sarà dotata di un'interfaccia di memoria a ben 384-bit. A individuare la notizia è stato il portale VideoCardZ, che ha analizzato il codice di un driver AMD che integra anche un parziale supporto per le schede Radeon di serie RX 7000.

La GPU dovrebbe infatti avere sei Memory Controller Die (MCD) da 64-bit ciascuno. La generazione con architettura RDNA3, inoltre, dovrebbe essere la prima per cui AMD inizierà a riferirsi alle sue interfacce di memorie con il nome di MCD, poiché finora la compagnia di Sunnyvale ha sempre utilizzato il più tradizionale nome UMC (Unified Memory Controller).

Ad ogni modo, in termini numerici un bus a 384-bit è il 50% più ampio di quello della GPU Navi 21 montata sulla AMD Radeon RX 6900XT, la top di gamma della serie Radeon RX 6000 al lancio. In generale, viste le dimensioni del bus di memoria e gli ultimi leak tecnici sulle GPU Radeon RX 7000, è possibile che la RX 7900XT arrivi a un bandwidth di 864 GB/s, decisamente più elevato rispetto a quello da 576 GB/s della Radeon RX 6950XT.

Sfortunatamente, partendo da questi dati si può dedurre che è improbabile che la Radeon RX 7900XT superi il Terabyte di bandwidth complessivo. Invece, secondo diversi leaker sarà la RTX 4090 di NVIDIA ad avere un bandwidth da 1 TB/s.