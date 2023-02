AMD si sbottona sulle GPU RDNA4: più potenza, ma l'IA cambierà le carte in tavola

Con il lancio delle GPU AMD Radeon RX 7000 non ancora completo, specie per quanto riguarda la fascia media e quella bassa, è ancora presto per parlare del prossimo refresh delle schede video del colosso di Sunnyvale. Inaspettatamente, però, un executive di AMD si è sbottonato per la prima volta sull'architettura RDNA4 di prossima generazione.

David Wang, direttore del Radeon Technologies Group di AMD, è stato infatti intervistato dai colleghi di 4Gamer, ai quali ha spiegato la strategia di AMD per le schede video RDNA4, ovvero le GPU AMD Radeon della serie RX 8000. Fino ad oggi, l'unica notizia certa sulla nuova architettura del Team Rosso è che tutte le schede grafiche RDNA4 saranno a 3 nanometri, contro l'ibrido 5/6 nm di attuale generazione.

Sembra che la strategia di AMD si focalizzerà sull'implementazione dell'IA nelle sue schede video: Wang, infatti, ha spiegato che al momento circa il 95% dei processi legati all'IA vengono svolti dalle CPU, che d'altro canto si sono finora dimostrate sufficientemente veloci da poter gestire anche una mole elevata di lavoro legato all'Intelligenza Artificiale. Tuttavia, i modelli di Learning & Training delle IA pesano perlopiù sulle GPU, motivo per il quale AMD sta lavorando a degli acceleratori per l'IA per le sue prossime schede video, che dovrebbero metterla finalmente in pari con l'architettura CUDA di NVIDIA.

Inoltre, pare che AMD non voglia limitare l'accelerazione tramite IA a pochi applicativi precisi, come il FSR, l'XeSS o il DLSS, ma desideri anche esplorare alternative diverse. In particolare, per il momento il DLSS di NVIDIA utilizza l'IA, mentre l'FSR 2.0 di AMD non la implementa in alcuni modo. Le cose potrebbero cambiare con il FidelityFX Super Resolution 3, o FSR 3.0, in arrivo già nel corso di quest'anno su GPU Radeon RX 7000.

In futuro, però, sembra che possiamo aspettarci anche altre implementazioni dell'IA nel parco software di AMD. In particolare, Wang ha parlato dell'utilizzo dell'accelerazione tramite IA per la gestione dei comportamenti e dei movimenti degli NPC nei videogiochi, permettendo la creazione di pattern più fluidi di quelli standardizzati finora realizzati dai programmatori umani.

Inoltre, prendendo spunto da IA come Stable Diffusion e MidJourney, Wang ha spiegato che in futuro l'Intelligenza Artificiale potrebbe essere utilizzata dalle GPU per generare immagini, modelli 3D, video e animazioni, che a loro volta potrebbero essere utilizzati per migliorare la qualità dei videogiochi per PC e console o dei programmi di editing video e foto. Anche NVIDIA, d'altro canto, si sta muovendo in tal senso, e sembra proprio che il Team Rosso voglia restare al passo con la rivale.