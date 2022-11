AMD scalda i motori: ecco dove seguire la presentazione delle Radeon 7000

La data di lancio delle Radeon RX 7000 è finalmente arrivata e manca ormai una manciata di giri di orologio prima che AMB riveli, finalmente, le sue carte per il prossimo biennio.

Cosa si sa su questa nuova generazione di schede video del team rosso? Di ufficiale ancora molto poco, sebbene non siano mancati rumor su nomenclatura, sui dati tecnici e persino alcune intriganti foto della Radeon RX 7900XT. Insomma, la macchina delle speculazioni non ha avuto un attimo di riposo, per una serie che moltissimi utenti sperano possa rappresentare una consacrazione definitiva nel mondo del Ray Tracing, dopo una generazione di passaggio che non ha saputo convincere proprio tutti nell'elaborazione delle luci in tempo reale.

Con le Radeon 7000 dovrebbe debuttare sulla linea gaming la nuova architettura RDNA3, con chip Navi 3X fabbricati su nodo misto a 5 e 6 nanometri.

Le nuove schede dovrebbero confermare l'adozione delle memorie GDDR6, con bus a 384-bit per il chip top di gamma Navi 31, che dovrebbe prendere posto sotto alle ventole della RX 7900XT e della RX 7900XTX, con quest'ultima che rappresenterà, sempre secondo i rumor, l'ammiraglia della famiglia gaming.

Dulcis in fundo, abbiamo l'ufficialità sui connettori di alimentazione scelti da AMD per la sua nuova lineup. Una "non-notizia" per qualcuno, arrivata però nel bel pieno del dibattito sullo scioglimento dei connettori della RTX 4090. A questo proposito è intervenuto nientemeno che Scott Herkelman in persona, annunciando che le Radeon RX 7000 non avranno connettori 12VHPWR.



Insomma, i motori sono ormai caldi. L'appuntamento è fissato per le 21 del 3 novembre 2022 e potrete seguire l'evento in diretta dal video che trovate in apertura. Buona visione!