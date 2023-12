AMD, schede tecniche più chiare per le prossime CPU: 'ascolteremo il feedback dei fan'

Con i primi processori AMD Ryzen 8000 in arrivo nel corso del 2024, il Team Rosso non cambierà solo l'architettura di base delle sue CPU. A quanto pare, infatti, l'azienda starebbe per modificare i sistemi di nomenclatura delle sue CPU in modo da fornire con maggiore chiarezza agli utenti le specifiche tecniche delle componenti.

Stando a quanto riporta WCCFTech, il problema principale per AMD sarebbe quello di riportare informazioni corrette su Core Count e frequenze di clock dei suoi processori, ma anche sulla quantità di memoria cache e su altre specifiche senza causare dubbi e incertezze nei compratori finali. Con l'arrivo delle CPU Intel Meteor Lake, anche Intel ha modificato il suo sistema di nomenclatura per le CPU per laptop, e ora anche AMD potrebbe fare lo stesso.

Per la verità, i sistemi di nomenclatura di AMD erano cambiati già nel 2022, perciò è probabile che, se dei mutamenti in tal senso vi saranno davvero, si tratterà di novità minime. Tuttavia, il Team Rosso dovrebbe presto rimettersi in pari con la compagnia rivale in termini di trasparenza sulle specifiche dei suoi processori Ryzen, fornendo dettagli come il Core Count, il numero P-Core e di E-Core, la frequenza base e in boost di entrambi, la memoria Cache, il TDP per ciascuna modalità di funzionamento e via dicendo direttamente sulla confezione o in un "foglietto illustrativo" al suo interno.

Il processo dovrebbe passare anche per le schede tecniche pubblicate sul sito web di AMD, che dovrebbero diventare più ricche rispetto a quelle attuali (che, in effetti, comprendono solo il numero di Core Zen4 o 4C di ciascuna CPU e il clock complessivo). Inoltre, tra le informazioni che il Team Rosso si impegnerà a rendere disponibili ai fan ci saranno anche le specifiche delle NPU dei processori Ryzen 7000 e 8000, sulle quali ancora i dettagli latitano.

Con uno statement rilasciato ai colleghi di Tom's Hardware, infine, AMD ha spiegato la sua virata verso una maggiore trasparenza dicendo che "vogliamo monitorare la quantità di informazioni che rendiamo disponibili e rispondere al feedback degli utenti, guardando sia al nostro approccio e a quello dei competitor".