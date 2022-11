AMD sfida NVIDIA: scorte generose di Radeon RX 7900 per il lancio?

Sin dalla presentazione delle Radeon RX 7900 XT e 7900 XTX, ultime schede grafiche top di gamma di casa AMD, la società ha messo in chiaro la volontà di competere con NVIDIA e le sue ultime RTX 40 anche per quanto concerne prezzi e unità disponibili, oltre che potenza. A quanto pare, le scorte di RX 7900 al lancio saranno generose.

Stando a un recente report pubblicato da MyDrivers che cita la catena di approvvigionamento, l’azienda di Lisa Su avrebbe preparato un grande volume di schede Radeon RX 7900 per il lancio del 13 dicembre 2022, cosicché fan e potenziali nuovi consumatori possano aggiudicarsi tale modello con relativa facilità al momento della distribuzione iniziale.

Anzi, le fonti avrebbero riferito direttamente che le scorte di Radeon RX 7900 XTX e RX 7900 XT saranno superiori a quella vista nel caso del debutto della serie NVIDIA GeForce RTX 40. Parlando concretamente, osservando i rapporti degli analisti, AMD potrebbe quindi avere oltre 160.000 schede grafiche RX 7900 pronte per la vendita. Così facendo, il produttore statunitense potrebbe beneficiare di un appeal maggiore rispetto al rivale verde; essendo però un semplice rumor, meglio prenderlo con le pinze e, in caso di interesse, semplicemente entrare il più in fretta possibile sul portale ufficiale il 13 dicembre al fine di acquistare il prima possibile la GPU di interesse.

Nel mentre, vi rimandiamo al nostro speciale sulle Radeon RX 7900 XTX e XT.