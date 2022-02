AMD sgancia terzo drop di GPU Radeon RX 6000 per febbraio 2022: come acquistarle

Come da tradizione, ritorniamo nel mondo AMD per il terzo drop di schede video Radeon RX 6000 di febbraio 2022. Esattamente come per il lotto venduto la settimana scorsa, riprendiamo questo nostro appuntamento trattando tutti i dettagli da sapere per tentare la sorte e acquistare una GPU di ultima generazione al prezzo di listino.

Il procedimento non cambia anche questa volta: alle 15:56 ore italiane dovrete visitare il negozio ufficiale AMD e attendere che la interfaccia cambi con la tipica schermata di inserimento nella coda di acquisto. Ebbene sì: la soluzione adottata dal team rosso di Santa Clara prevede che gli utenti interessati alle sue AMD Radeon RX 6000 debbano innanzitutto effettuare l’autenticazione con e-mail e codice CAPTCHA e poi attendere l’”inizio delle danze”.

Dopo circa cinque-dieci minuti, il portale web cambierà ancora una volta mostrando al pubblico la situazione della coda, ergo l’attesa necessaria al proprio turno. Considerato che solitamente il drop dura circa venti minuti, alla luce delle scorte disponibili all’azienda per la vendita, inutile dire che si dovrà fare affidamento sulla Dea Bendata per sperare in un posizionamento ottimale. In tale caso, sarà sufficiente seguire gli step indicati da AMD con inserimento di indirizzo di spedizione e dati di pagamento.

A proposito di AMD, secondo la CEO Lisa Su la disponibilità di GPU aumenterà nel 2022.