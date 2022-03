AMD sgancia ultimo drop di GPU Radeon RX 6000 di marzo 2022: come acquistarle

Puntuale come un orologio svizzero, anche in questa ultima giornata di marzo 2022 AMD sgancia il drop di schede video Radeon RX 6000 per tutti coloro che sono ancora alla ricerca di una GPU di ultima generazione ai prezzi più bassi del mercato. Come per il drop di GPU avvenuto due settimane fa, rivediamo quindi il procedimento di acquisto.

Alle 15:55 circa ore italiane la società di Santa Clara cambierà il sito ufficiale mostrando, al posto del consueto negozio con processori Ryzen e schede grafiche Radeon, una schermata completamente dedicata al lotto di GPU in vendita. Il sistema a coda prevederà, innanzitutto, l’autenticazione tramite e-mail e CAPTCHA affinché AMD possa accertarsi che siate esseri umani e non bot.

Dopodiché, dopo circa 10-15 minuti il sistema vi inserirà automaticamente in una sala di attesa creata ponendo gli utenti collegati in ordine casuale: dovrete essere fortunati, quindi, per trovarvi nella posizione più ottimale che, come sempre, ricordiamo essere entro i primi 5-15 minuti di attesa prevista. In caso contrario, considerato il basso numero di schede video AMD Radeon RX 6000 a disposizione, potrete ritenervi quasi con certezza fuori dai giochi per questa giornata. Se la fortuna vi sorriderà, allora non vi resterà altro che selezionare la scheda video di vostro interesse e inserire i dati per pagamento e spedizione, così da ricevere comodamente a casa il tanto desiderato prodotto.

Restando sempre nell’universo AMD, l’avvio della produzione di CPU Ryzen 7000 sembra davvero vicino.