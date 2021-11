AMD sgancia il primo drop di GPU Radeon RX 6000 di novembre: come accedervi

Dopo il drop di GPU di fine ottobre 2021, AMD propone un nuovo lotto di schede video Radeon RX 6000 per la prima settimana di novembre 2021. Come in tanti altri casi analoghi, questa è una delle chance per aggiudicarsi le schede grafiche di ultima generazione al prezzo di listino: vediamo come si fa.

Per chi si è appena “sintonizzato” su Everyeye, ogni settimana la società di Lisa Su dedica il pomeriggio europeo dei giovedì al drop di schede video. Tra i timori per il prolungamento della crisi globale dei chip nel 2022 e la mancanza di sufficienti unità per soddisfare la domanda del mercato, tale giornata è cruciale per tutti coloro che sono a caccia di una GPU d’ultima generazione.

Il metodo per acquistarla è semplice da seguire, ma richiede molta fortuna: solitamente, alle 15:56 ore italiane il drop ha inizio. Ciò significa che dovrete recarvi sul sito ufficiale AMD nel momento in cui, al posto del consueto catalogo di prodotti, verrà visualizzata una nuova schermata dedicata al drop. Dopo 15 minuti, il sistema vi posizionerà in maniera casuale in una coda virtuale.

A questo punto, non vi resterà altro se non attendere il vostro turno. Tuttavia, dopo 20 minuti il drop è solito terminare a causa della vendita di tutte le unità disponibili. Insomma, vi servirà davvero tanta fortuna. Se la Dea Bendata vi sorriderà, allora sarà sufficiente seguire la procedura di inserimento dei dati per pagamento e spedizione.

Brutte notizie, invece, per molti utenti statunitensi che hanno acquistato schede grafiche NVIDIA RTX 30 di EVGA. La compagnia ha infatti segnalato il furto di un camion che trasportava schede video.