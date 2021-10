AMD sgancia l'ultimo drop di schede video Radeon RX 6000 di ottobre 2021 - Aggiornata

AMD non si ferma con i drop di schede video AMD Radeon RX 6000 d’ultima generazione. Dopo l’ultimo lotto sganciato la settimana scorsa, il team guidato da Lisa Su ripropone nuovamente le sue nuove GPU al prezzo di listino tramite il sito ufficiale. Essendoci poche unità disponibili, non resta che chiedere un favore alla Dea Bendata.

Come nelle occasioni precedenti, di cui parliamo ormai da qualche mese, per cercare di aggiudicarsi una scheda grafica della gamma AMD Radeon RX 6000 è necessario recarsi sul negozio online AMD nell’orario del drop. Considerata la prassi del team rosso nelle ultime settimane, il tutto dovrebbe iniziare attorno alle 15:56 ore italiane.

La procedura è semplice: bisogna collegarsi sul sito ufficiale, linkato sopra, al momento propizio e attendere circa 15 minuti per l’apertura della coda d’acquisto. Dopodiché, verrete posizionati in quest’ultima in maniera completamente casuale e dovrete attendere il vostro turno, durante il quale sarà necessario selezionare la scheda video d’interesse tra quelle disponibili nel catalogo, inserire i dati di pagamento e l’indirizzo di spedizione.

Anche questa volta ricordiamo i lettori che il drop solitamente ha conclusione dopo 20 minuti dall’apertura a causa del basso numero di schede video disponibili. Proprio per questo, come in apertura, vi auguriamo buona fortuna nella vostra ricerca di una GPU d’ultima generazione.

Sempre restando nel mondo AMD, giusto una settimana fa la società ha presentato con Microsoft AMD Radeon RX 6900 XT Halo Infinite Limited Edition, edizione limitata dedicata all’ultimo titolo della saga di Master Chief.



Aggiornamento 15:56 - Ancora una volta si conferma l'orario di apertura della coda per il drop settimanale di AMD Radeon RX 6000. Non vi resta che recarvi sul sito e tentare la sorte.