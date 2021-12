AMD sgancia drop di schede video Radeon RX 6000: è il prezzo migliore del mercato

AMD sembra essere tornata alla cadenza tradizionale dei drop di schede video Radeon RX 6000 di ultima generazione: dopo il lotto reso disponibile una settimana fa, riproposto alla ora tipica del team rosso, anche oggi, giovedì 16 dicembre 2021, l’azienda sgancia un nuovo “pacco regalo” di schede grafiche al prezzo migliore del mercato.

Per chi si fosse sintonizzato solo oggi nei nostri canali con questo promemoria, ricordiamo qual è il procedimento da seguire per acquistare una GPU Radeon RX 6000. Il drop avverrà alle 16:05 ore italiane ma, come nelle occasioni precedenti, si consiglia di collegarsi sul negozio ufficiale AMD dieci minuti prima, alle 15:55 circa.

Il motivo è semplice: la società di Lisa Su ha deciso da diversi mesi di adottare un sistema a coda che richiederà, prima di essere inseriti casualmente in una lista di acquirenti interessati, di effettuare un processo di autenticazione. Non preoccupatevi, è semplicissimo: una volta aperto il sito, il sistema chiederà semplicemente di completare un CAPTCHA e inserire una e-mail personale per confermare che non siete sistemi automatici.

Dopo qualche minuto, il sistema cambierà schermata e vi inserirà nella coda in una posizione casuale. Se la fortuna vi sorriderà, allora vi troverete costretti ad attendere pochi minuti prima di essere reindirizzati alla pagina di selezione della scheda video di vostro interesse. Una volta scelta, vi basterà inserire i dati per pagamento e spedizione e il gioco è fatto.

Si tratta di una occasione imperdibile per cercare di acquistare una GPU di ultima generazione, dato che risultano vendute al prezzo di listino dato dal produttore stesso, ergo la quota più bassa sul mercato globale. Non ci resta quindi che augurarvi buona fortuna!

Nel frattempo continua l’attesa per il CES 2022, occasione in cui AMD dovrebbe presentare nuove CPU e GPU.