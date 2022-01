AMD sgancia ultimo drop di schede video RX 6000 per gennaio 2022

Il drop di schede video AMD visto la settimana scorsa trova un seguito oggi, giovedì 27 gennaio 2022, con un altro lotto di Radeon RX 6000 in vendita sul sito ufficiale. I lettori più fedeli saranno già a conoscenza di come opera il "team rosso", ma cogliamo questa occasione per ricordarlo ancora una volta.

Ogni settimana di giovedì, salvo cambiamenti improvvisi, AMD organizza un drop di schede video per le 15:56 ore italiane. Connettendosi un minuto prima o poco dopo sul negozio online AMD noterete una schermata di versa da quella tradizionale: in essa troverete un sistema CAPTCHA necessario al fine di effettuare l’autenticazione dell’utente, confermando così che si tratta di un essere umano e non di un bot. Sarà richiesto anche l’inserimento di una e-mail.

A questo punto il sistema vi chiederà di attendere qualche minuto prima di essere inseriti in una coda. L’orario della connessione al portale non avrà alcuna influenza sulla posizione in cui vi troverete, anzi l’inserimento avverrà in maniera completamente casuale. Dovesse la fortuna sorridervi, allora sarete costretti ad attendere giusto qualche minuto prima del vostro turno, durante il quale potrete selezionare la scheda video AMD Radeon RX 6000 di vostro interesse per acquistarla. Dovrete dunque inserire i dati di pagamento e spedizione, e attendere che il sistema convalidi l’acquisto.

Trattandosi a tutti gli effetti dell’occasione unica per accedere alle schede grafiche più recenti al prezzo di listino, non va assolutamente persa. Non ci resta che augurarvi buona fortuna!

Tra l’altro, il mercato delle schede video sembra essere in ripresa tra aumento di disponibilità e calo dei prezzi.