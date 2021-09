AMD sgancia il drop settimanale: GPU Radeon RX 6000 disponibili oggi

Non c’è solo NVIDIA a sganciare i drop di GPU RTX, ma anche la rivale rossa AMD. Nel caso della società di Lisa Su non possiamo parlare di sorpresa, dato che ogni settimana e rigorosamente di giovedì è possibile tentare la sorte per acquistare una scheda video Radeon RX 6000: vediamo nel dettaglio come si fa.

Si tratta di una modalità di drop decisamente diversa rispetto a quella proposta dalla casa di Jensen Huang: mentre quest’ultimo ha semplicemente riaperto l’acquisto delle ultime schede GeForce RTX 30 tramite il sito ufficiale, senza notare disservizi particolari e mantenendo unità disponibili per una decina di minuti, da diverse settimane AMD si affida a un sistema a coda.

Come funziona? Basta fare una sola cosa: recarsi sul sito ufficiale e attendere l’apertura della queue, che verrà mostrata chiaramente dalla comparsa di una schermata diversa dal semplice catalogo di prodotti AMD. Solitamente ciò avviene ogni giovedì tra le 15 e le 16.30, senza un orario regolare; in alcuni casi il drop è avvenuto addirittura alle 21, tuttavia diversi utenti europei e anche statunitensi si sono lamentati delle tempistiche difficilmente accessibili a lavoratori e studenti.

Una volta che la schermata verrà mostrata, se vi troverete sul sito in largo anticipo basterà attendere la conclusione del countdown e, infine, verrete inseriti casualmente in coda. I tempi di attesa possono variare molto, da pochi minuti a più di un’ora, ma le unità disponibili sono davvero limitate. Di conseguenza, nella maggior parte dei casi dopo 20 minuti verrete avvisati della conclusione del drop per vendita dell’intero stock giornaliero.

Insomma, si tratta di pura fortuna. Non ci resta che augurarvi un sorriso dalla Dea Bendata!

Restando nel mondo AMD, il ray-tracing software è arrivato su vecchie GPU RDNA1.