AMD sgancia secondo drop GPU Radeon RX 6000 di aprile 2022: prezzo migliore del mercato

A una settimana esatta dal primo drop di schede video AMD di aprile 2022, ovviamente dedicati alla serie Radeon RX 6000, torna anche oggi, giovedì 14 aprile 2022, un nuovo lotto di GPU di ultima generazione al prezzo di listino, ovverosia il prezzo migliore del mercato.

Come da nostra tradizione, quindi, torniamo a trattare il procedimento di acquisto per spiegare ai nostri lettori i passaggi necessari, trattandosi di una occasione non semplice per accedere a tale componente per PC desktop. Alle 15:55 ore italiane il sito AMD mostrerà una nuova videata in cui richiederà l’accesso tramite e-mail e codice CAPTCHA al portale, step obbligatorio affinché il sistema vi riconosca come esseri umani e non bot.

Dopodiché, alle 16:05 circa il sistema automatizzato vi inserirà in una coda virtuale assieme a tutti gli altri consumatori interessati all’acquisto delle schede grafiche AMD Radeon RX 6000. Questo passaggio è automatico e l’esito “positivo”, ossia l’inserimento in una posizione ottimale, sarà dettato esclusivamente dalla fortuna. Con una attesa non superiore ai 15 minuti avrete buone possibilità di acquistare una delle poche unità disponibili per la giornata prima del loro esaurimento. In tal caso, la schermata cambierà nuovamente mostrandovi i modelli disponibili per l’acquisto; dopo avere selezionato la GPU Radeon RX 6000 di vostro interesse, basterà inserire i dati per pagamento e spedizione.

