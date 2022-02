AMD: il nuovo sistema di acquisto di GPU è inefficace contro gli scalper, c'è la conferma

Come ben sapete, da diverso tempo il giovedì è una giornata importante per chi è a caccia di schede video: in tale giornata, infatti, ogni settimana AMD rilascia un lotto di GPU Radeon RX 6000 per l’acquisto. Il sistema a coda implementato non è gradito a tutti, ma è efficace contro i bot degli scalper? Una nuova analisi ha cercato di scoprirlo.

Un nuovo post sul Reddit ufficiale di AMD ha sorpreso l’utenza a dir poco: un gruppo di scalper avrebbe reso pubblico, infatti, il risultato dei tentativi di acquisto di schede video da parte di un singolo bot: delle 350 GPU che AMD assegna settimanalmente al mercato europeo, a quanto pare lo script Vuurvlieg AMD Companion sarebbe riuscito ad acquistarne 214 di cui 44 Radeon RX 6800 XT, 46 Radeon RX 6800 e 124 Radeon RX 6700 XT. E questi sono i dati relativi a un singolo bot nell’ultimo drop di febbraio 2022 visto giovedì scorso.

In poche parole, sembrerebbe che poche “persone vere” siano riuscite ad accedere a una delle ultime schede grafiche rese disponibili da AMD. Coloro che sono disperatamente alla ricerca di GPU a tal punto da rendersi disponibili a usare script come Vuurvlieg AMD Companion, però, saranno ancora più sfortunati al sapere che sono accessibili solamente previo pagamento di una “donazione” ai proprietari degli script, i quali mettono a disposizione un dubbioso spazio per l’utilizzo a qualsiasi utente lo richieda.

Sembrerebbe, pertanto, che AMD dovrà lavorare molto sul suo sistema ancora imperfetto alla luce dei risultati ottenuti dagli scalper. Si troverà finalmente una soluzione ottimale al problema, consentendo agli appassionati di videogiochi e non solo di accedere a una GPU di ultima generazione a prezzi normali?

