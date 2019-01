AMD smentisce, per la Radeon VII la disponibilità non sarà limitata

All'inizio della settimana aveva fatto capolino sul web un'indiscrezione secondo cui la disponibilità iniziale della AMD Radeon VII sarebbe stata limitata a 5.000 unità. Il produttore nella giornata di oggi ha voluto ridimensionare il caso, allontanando le voci.

Un portavoce infatti ha fatto sapere che, sebbene la società non abbia alcuna intenzione di riportare il dato preciso di unità prodotte, la disponibilità di lancio (previsto per il 7 Febbraio) dovrebbe comunque soddisfare la domanda dei consumatori.

Le voci precedenti infatti indicavano che AMD avrebbe prodotto solo 5.000 unità della Radeon VII. Voci che evidentemente non corrispondono alla realtà, in quanto la compagnia prevede di garantire una disponibilità tale da non lasciare nessun videogamer senza la nuova GPU top di gamma.

Annunciata nel corso del CES 2019 di Las Vegas, la Radeon VII è la prima GPU a 7nm nata per il gaming in 4K. Caratterizzata da 60 Compute Unit che operano alla frequenza massima di 1,8 Ghz, e 16 gigabyte di memoria RAM HDB, la scheda grafica sarà disponibile negli Stati Uniti a partire dal prossimo 7 Febbraio ad un prezzo di lancio di 699 Dollari, che include anche Resident Evil 2, The Division 2 e Devil May Cry 5.

Alcuni benchmark emersi qualche giorno fa l'hanno messa a confronto con la Vega 64 su 25 giochi.