AMD smentisce i rumor: i Ryzen 4000 arriveranno entro fine 2020

A pochi giorni dall'annuncio dei Ryzen 3000XT, AMD ha ufficialmente smentito i rumor trapelati nelle ultime settimane che volevano il lancio dei Ryzen 4000 in ritardo e rimandato al 2021. La conferma dell'arrivo nel 2020 è arrivata in una dichiarazione rilasciata a Techpowerup.

Il sito infatti ha affermato che "AMD in un briefing ufficiale ha confermato che i processori Zen 3 sono in procinto di essere lanciati entro il 2020, smentendo le voci secondo cui i Ryzen 4000 sarebbero stati rinviati al 2021 per dare spazio ai Ryzen 3000XT".

Un portavoce ha anche definito "imprecise" le voci sul presunto ritardo di Zen 3. Questa nuova informazione si aggiunge a quelle pubblicate in passato in cui la stessa società aveva allontanato i rumor secondo cui Zen 3 si baserebbe sulla microarchitettura a 5nm. In una call con gli investitori, infatti, è stata mostrata una slide in cui è stato ribadito che i nuovi processori si baseranno sul processo produttivo a 7nm.

Attualmente le CPU Ryzen 4000 sono note internamente come "Vermeer", mentre "Milan" identifica quelle rivolte al mercato server.

Non sono ovviamente disponibili dettagli nè sui prezzi, tanto meno sulla disponibilità ed il numero di modelli.

Come sempre vi invitiamo a restare su queste pagine per tutti gli aggiornamenti del caso.