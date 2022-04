AMD, il socket AM5 supporterà solo le RAM DDR5: niente compatibilità con le memorie DDR4

Con l'inizio della produzione delle CPU AMD Ryzen 7000, note anche con il codename Raphael, iniziano a trapelare le prime informazioni tecniche sui processori di nuova generazione dell'azienda di Sunnyvale. Oggi, per esempio, è emerso che le nuove CPU supporteranno solo le RAM DDR5.

Stando a quanto riporta Tom's Hardware, infatti, il socket di nuova generazione AM5 di AMD dovrebbe supportare solo i moduli di memoria DDR5, senza alcun tipo di retrocompatibilità con le RAM DDR4. La notizia potrebbe tuttavia convincere alcuni fan a rimandare l'acquisto delle CPU next-gen di AMD, visti i costi proibitivi delle RAM DDR5.

La scelta, decisamente sensata se consideriamo che la piattaforma AM5 dovrà durare a lungo, potrebbe far perdere appeal ai processori con architettura Zen 4 di AMD, aumentando notevolmente i costi per una build che ruoti attorno ad essi. In tal senso, è possibile che le CPU Intel Raptor Lake traggano vantaggio, almeno in un primo momento, dalla limitazione imposta da AMD, riscuotendo un maggior successo commerciale appena dopo il lancio proprio grazie alla loro retrocompatibilità con le memorie DDR4.

Tuttavia, è anche probabile che il supporto delle RAM DDR5 da parte di un numero sempre maggiore di prodotti elettronici di consumo convinca i produttori di memorie ad aumentarne la produzione e abbatterne i prezzi, velocizzando una transizione che finora è stata decisamente incerta e claudicante.

Al momento, comunque, l'adozione delle RAM DDR5 viene rallentata anche da un altro problema, ovvero dai minuscoli miglioramenti di performance rispetto alle memorie DDR4 nella quasi totalità degli applicativi, gaming compreso. La situazione, però, potrebbe essere destinata a cambiare quando, verso la fine del 2022, le nuove CPU Intel e AMD raggiungeranno finalmente il mercato.