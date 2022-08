AMD sorpassa Intel e NVIDIA: è la seconda cliente di TSMC, punta sui chip a 5 nm

AMD è una delle poche aziende che si sono salvate dal tracollo del mercato CPU e GPU degli ultimi mesi, segnando risultati finanziari positivi mentre le concorrenti come Intel e NVIDIA hanno registrato enormi perdite. Queste condizioni, ora, potrebbero porre le basi per un cambiamento totale nei rapporti tra AMD e TSMC.

Secondo un report del portale taiwanese DigiTimes, infatti, AMD potrebbe diventare la seconda maggiore cliente del nodo a 5 nm di TSMC entro la fine del 2022: in altre parole, AMD potrebbe superare per volume di ordini produttori di grandissima importanza come Intel, NVIDIA, MediaTek e Qualcomm, posizionandosi solo dietro ad Apple, che da anni ha un rapporto privilegiato con TSMC.

Il nodo a 5 nm di TSMC servirà per la produzione delle nuove CPU e GPU di AMD e, visti gli ordini che la compagnia di Sunnyvale starebbe piazzando presso il chipmaker taiwanese, vi è la concreta possibilità che l'azienda preveda un grande successo commerciale per le sue nuove tecnologie. Inoltre, la mossa di AMD potrebbe avere anche un vantaggio inaspettato, evitando le lunghe code per i chip a 3 nm di TSMC e "dominando" un nodo meno costoso e con una produzione più sicura.

L'ingigantimento degli ordini di AMD presso TSMC dipende essenzialmente dal fatto che la compagnia rilascerà i processori Ryzen 7000 a settembre: l'uscita delle nuove CPU AMD per PC con architettura Zen4 dovrebbe poi avvenire pressoché in parallelo con quella dei processori EPYC per server, che dovrebbero avere la stessa microarchitettura Zen4 delle CPU consumer. Come abbiamo visto dall'ultima trimestrale di Sunnyvale, è proprio l'ottimo andamento delle vendite server di AMD ad aver permesso alla compagnia di mantenersi in positivo in una situazione di crisi per l'intero settore hi-tech.

A cavallo tra 2022 e 2023 dovrebbero poi essere lanciate le schede video AMD Radeon RX 7000 con architettura RDNA3. Sia le GPU che le CPU per PC e datacenter saranno realizzate (almeno in parte) con il nodo a 5 nm di TSMC, il che spiega perché AMD abbia aumentato i propri ordini di chip a 5 nm per i prossimi mesi.