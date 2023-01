AMD, così ci spezzi il cuore... niente San Valentino per i Ryzen 7000X3D

Chi sperava di regalarsi un nuovo processore a San Valentino potrebbe rimanere deluso. La notizia di un possibile lancio dei Ryzen 7000X3D il 14 febbraio è stata categoricamente smentita dallo stesso produttore, attraverso le parole di un suo portavoce.

Ma prima, un passo indietro. Nel pomeriggio dell'11 gennaio 2023 una pagina erroneamente rimasta in cache sul sito ufficiale AMD riportava come data di lancio proprio quella di San Valentino.

Immediatamente dopo che la notizia aveva iniziato a circolare, però, AMD si è mossa spiegando che "come saprete, AMD.com oggi ha brevemente mostrato una data di lancio per i processori Ryzen 7000X3D desktop; purtroppo, la data non è corretta. Non abbiamo ancora confermato una data di lancio per il momento. Provvederemo ad aggiornarvi sulla effettiva disponibilità di questi processori nel prossimo futuro".

Anche i canali italiani del produttore hanno effettuato le dovute segnalazioni, spiegando che "la data pubblicata sul sito di AMD.com era errata. Di fatto non è stata ancora confermata una data di lancio. La disponibilità di questi processori sarà comunicata più avanti".

Insomma, nulla di fatto e probabilmente dovremo attendere ancora un po' per scoprire il potenziale dei nuovi processori dotati di tecnologia 3D V-Cache, che potrebbero seriamente andare a impensierire i vertici del mercato dei processori desktop attualmente dominati dalle migliori opzioni Intel di tredicesima generazione.

Ricordiamo che, insieme ai Ryzen 7000X3D, nel corso del lungo keynote di Las Vegas, AMD ha anche annunciato i Ryzen 7000 non-X, opzione interessante per chi è alla ricerca di una build budget basata su piattaforma rossa di nuova generazione.