AMD, spunta il nuovo ThreadRipper con architettura Zen 3: ecco quando arriverà

Dopo aver appreso del possibile cambio di rotta , torniamo sui prossimi Ryzen ThreadRipper con architettura Zen 3 per alcune interessanti indiscrezioni sulla data di lancio e sulla piattaforma.

Secondo quanto emerso su Serve The Home, per provare i nuovi ThreadRipper Zen 3 con nome in codice Chagal dovremo aspettare almeno agosto 2021, per una distribuzione sistematica prevista per settembre dello stesso anno.

Queste informazioni ci offrono degli spunti di riflessione sulla strategia di AMD in questo particolare segmento. Incredibilmente infatti, AMD è riuscita a tenere a bada qualsiasi fuga di notizie in merito nonostante l'arrivo sul mercato delle soluzioni consumer con architettura Zen 3 sia già avvenuto.

Sempre relativamente al post pubblicato sul forum di STH, apprendiamo che il modello entry level a 16 Core rientra ancora fra i piani dell'azienda e che molto probabilmente il supporto alla piattaforma TRX40 e dunque al socket sTRX4 sarà confermato anche per questa generazione.

Come ribadito anche dai colleghi di VideoCardz, i nuovi ThreadRipper dovrebbero rientrare nella Serie 5000 trattandosi di architettura Zen 3. Qualora invece l'adozione di quest'architettura venisse smentita in favore dell'inedita Zen 3+, allora e solo in quel caso avrebbe senso parlare di ThreadRipper di Serie 6000.

Parlando di futuro del Team Red, non potevamo certamente esimerci dal ricordarvi le ultime novità sulla Serie 7000 Raphael e addirittura la prima strizzata d'occhio sugli 8000 Granite Ridge.