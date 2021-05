AMD, spuntano le prime foto della GPU Navi 23: Radeon RX 6600XT in arrivo?

Avevamo lasciato le indiscrezioni sulla nuova AMD Radeon RX 6600XT ad alcuni interessanti riferimenti su GPU-Z. A distanza di qualche settimana però questa nuova scheda video è apparsa finalmente nella sua prima foto reale. Ecco di cosa si tratta!

Quello che vedrete in foto è infatti il primo esemplare di GPU AMD Navi 23 che appare in rete. Stando all'etichetta, perfettamente leggibile, apprendiamo che potrebbe trattarsi di un engineering sample di proprietà di una delle aziende OEM partner e dunque di fatto di una componente destinata a sistemi desktop preassemblati.

In realtà non troviamo alcun riferimento alla RX 6600XT ma con ogni probabilità è proprio ciò che stiamo osservando, dal momento che invece il nome della GPU è perfettamente leggibile.

In particolare, l'etichetta recita "Radeon Navi23 XT 8GB GDDR6 HDMI/DP*3". Questa dicitura va dunque a confermare che la memoria presente on board sarà di 8GB GDDR6 e il quantitativo di porte in uscita a disposizione dell'utente.

Quanto alle specifiche, oggetto di numerosi rumor, sappiamo che la RX 6600XT dovrebbe offrire 2048 Stream Processor con una frequenza massima di 2684 MHz e 8GB di memoria GDDR6 a 16Gbps, il tutto con un TBP di 130W.

Infine, secondo quanto riporta la fonte, il nuovo chip grafico e quindi anche la RX 6600XT dovrebbero essere svelati al Computex, il primo giugno, nel corso di un evento dedicato.

Si tratta di un'ottima notizia, soprattutto in vista del possibile arrivo della tecnologia Super Revolution, sempre più vicina.