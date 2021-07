AMD, spuntano le prime immagini del socket AM5: ecco le fattezze del primo LGA di AMD

Nel corso dell'ultimo appuntamento con gli investitori, Lisa Su ha parlato anche dei processori Zen4 che arriveranno nel 2022, con un socket tutto nuovo e la tanto attesa tecnologia V-Cache 3D.

Naturalmente, la notizia dell'arrivo delle nuove CPU su un nuovo socket ha incuriosito addetti ai lavori e non, generando una "febbre da render" non indifferente. Giusto di recente abbiamo avuto la possibilità di dare un'occhiata a quello che dovrebbe essere il design definitivo dei processori Ryzen 4000, con un heatspreader decisamente diverso dalle forme a cui AMD ci ha abituato, con delle rientranze laterali che, molto probabilmente, serviranno a ospitare i condensatori della CPU. Questi infatti, non potranno essere collocati sul fondo, nella porzione centrale, come in passato per via della conformazione del socket LGA1718.

Lo stesso autore di tali render, execufix, ha postato giusto nelle scorse ore il suo ultimo render che ritrae, oltre alla CPU Ryzen 4000, anche il socket AMD e il meccanismo di ancoraggio per la scheda madre.

Un design tutto nuovo che, naturalmente, ammicca anche alla proposta storica di Intel, con una piastra metallica superiore e meccanismo a pressione. Il nuovo standard tra l'altro consentirà ad AMD di eliminare i pin dal fondo del blocco processore, rendendo molto più difficile comprometterne la funzionalità.