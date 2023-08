AMD, stavolta è certo: le nuove Radeon 7700 e 7800 stanno arrivando!

Il sorprendente arrivo in Europa della Radeon RX 7900 GRE non sarà l'ultima novità dell'anno per il team rosso, che sta pianificando il lancio del resto della lineup per l'attuale generazione di schede video con architettura RDNA3.

Novità importanti, in tal senso, sono già arrivate tramite i presunti benchmark della Radeon RX 7700 e della 7800, schede video che dovrebbero ormai essere in dirittura d'arrivo per completare l'offerta iniziale, inclusa tra la RX 7600 e la RX 7900 XTX.

L'ultimo e più importante sviluppo, tuttavia, si deve direttamente alla casa madre. La stessa Lisa Su, infatti, durante l'ultima chiamata con gli investitori per il Q2 2023, ha spiegato che "nel settore gaming, abbiamo allargato la nostra serie Radeon 7000 nel secondo trimestre con il lancio della scheda mainstream RX 7600 per il gaming a 1080p. Siamo sulla buona strada per l'ulteriore allargamento dell'offerta RDNA3 con il lancio delle nuove Radeon Serie 7000 di classe enthusiast per il terzo trimestre".

Insomma, pur non essendo stata totalmente esplicita, la D.ssa Su ha chiaramente fatto riferimento a ciò che resta della lineup. Vale la pena notare come sia stata utilizzata la parola "enthusiast" per descrivere le schede in dirittura d'arrivo. Ciò nella strategia di AMD ha perfettamente senso, poiché per il team rosso le schede flagship della classe X900 rappresentano il segmento "ultra-enthusiast", pertanto è chiaro che il riferimento sia proprio alla 7700 e alla 7800.