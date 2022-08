AMD, stavolta è ufficiale: ecco quando usciranno i nuovi Ryzen 7000

Alla fine era tutto vero: la presunta data di annuncio dei Ryzen 7000 è ora confermata ufficialmente dallo stesso team red. Ecco quando sarà l'appuntamento da cerchiare sul calendario.

In un comunicato ufficiale, AMD ha spiegato che il giorno 29 agosto 2022 alle 19 (ET) si terrà il livestream "together we advance_PCs", un evento che verrà trasmesso in diretta su YouTube e che in Italia corrisponderà all'una di notte del 30 agosto 2022.

Manca davvero pochissimo, quindi, prima di poter posare gli occhi addosso alla nuova generazione di CPU del colosso di Santa Clara.

A mostrarci l'architettura Zen4 dei processori Ryzen 7000 nella Premiere saranno, ovviamente, l'immancabile e leggendaria CEO Lisa Su, in compagnia del CTO Mark Papermaster e altri manager dell'azienda. Inoltre, ci sarà ampio spazio per la piattaforma di nuova generazione con socket AM5 e primo su interfaccia LGA, ma non è stato esplicitato dall'azienda se nello stesso contesto avremo modo di scoprire le specifiche definitive dei processori destinati al mercato consumer.

Nel frattempo, ricordiamo che solo nelle ultime giornate in rete sono apparsi i possibili prezzi dei processori Ryzen 7000, sebbene con un alone di mistero anche in questo caso, poiché si tratta di un preliminare mostrato da un singolo store canadese.