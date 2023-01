AMD, che succede? Due partner 'storici' non hanno lanciato le loro Radeon RX 7900 custom

Mentre AMD sostituisce le Radeon RX 7900 XTX dotate di una camera di vapore difettosa, cercando di stare al passo con le richieste di sostituzione, pare che siano diversi gli AIB che non hanno ancora rilasciato una Radeon RX 7900 proprietaria. Tra questi ultimi, inoltre, vi sarebbero due storici partner del Team Rosso.

In uno statement rilasciato da AMD a novembre 2022, l'azienda spiegava che "le schede video AMD Radeon RX 7900 saranno presto disponibili su AMD.com e presso i nostri principali partner commerciali, come ASRock, ASUS, Biostar, Gigabyte, MSI, PowerColor, Sapphire, Vastarmor, XFX e Yeston, che le metteranno in commercio da metà dicembre".

VideoCardZ, però, riporta che tra questi AIB ce ne sono un paio che non hanno ancora rilasciato una GPU Radeon RX 7900 sul mercato. In particolare, il sito web si riferisce ai due produttori cinesi Vastarmor e Dataland. Stranamente, però, entrambe le compagnie hanno rilasciato delle Radeon RX 6000 e delle Radeon RX 6050 (i refresh della linea RX 6000 usciti lo scorso anno) in parallelo con gli altri partner di AMD.

Dataland è uno dei partner storici di AMD in Cina, tanto da monopolizzare le vendite online di alcune GPU nel Paese asiatico con la sua serie X-Serial, dotata di un design appariscente e di un overclock di fabbrica. Il fatto che Dataland non abbia ancora pubblicato una Radeon RX 7900, nonostante in passato avesse confermato di essere al lavoro sulla scheda, potrebbe mettere AMD in difficoltà in Cina, lasciando più spazio a NVIDIA e ai suoi partner.

Discorso analogo vale per Vastarmor, che pur esistendo da soli due anni è immediatamente entrata tra gli AIB più vicini ad AMD e ai suoi prodotti, tanto da essere inclusa nei comunicati del Team Rosso insieme a Gigabyte, ASUS e MSI. Anche in questo caso, però, la Radeon RX 7900 promessa dall'AIB non sembra essere ancora comparsa sul mercato cinese.

Le motivazioni dietro a tali ritardi potrebbero essere molteplici: da una parte è possibile che la domanda cinese di Radeon RX 7900 sia bassa, o quantomeno inferiore alle aspettative. Dall'altra parte, invece, è possibile che i malfunzionamenti della Radeon RX 7900 XTX abbiano convinto i due AIB ad attendere prima di lanciare le proprie varianti della scheda, in modo da non doversi trovare a sostituire delle schede video potenzialmente difettose.