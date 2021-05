AMD Super Resolution, ci siamo: un nuovo brevetto svela tantissimi dettagli

Attesa come vera e propria game changer, la nuova tecnologia AMD FidelityFX Super Resolution è attualmente in fase di sviluppo e si ritiene che possa fare la sua prima apparizione nel panorama videoludico entro quest'anno.

A destare il forte interesse di cui gode, prima ancora del suo rilascio, senza dubbio la più che concreta possibilità che questa tecnologia possa approdare anche su console. Ma a che punto siamo con lo sviluppo?

Oggi apprendiamo degli interessanti dettagli su un nuovo brevetto depositato da AMD, riguardante le tecnologie relative alla cosiddetta Gaming Super Resolution, consultabile direttamente sul sito ufficiale del Patent and Trademark Office degli Stati Uniti.

Nella documentazione presentata da AMD è possibile leggere numerosi dettagli sui principi di funzionamento della nuova tecnologia di upscaling, tra cui proprio la possibilità di aumentare artificialmente la risoluzione per ottenere una maggiore fedeltà dell'immagine a schermo.

La soluzione in cantiere dovrebbe sfruttare metodiche lineari e non lineari per preservare l'immagine d'origine e la sua qualità. Non mancano i riferimenti al Deep Learning, aspetto sul quale Scott Herkelmann aveva sostanzialmente suggerito una netta chiusura, affermando che "non è necessario l'apprendimento automatico per farlo, puoi farlo in molti modi diversi e stiamo valutando diverse alternative. Ciò che conta per noi è ciò che vogliono gli sviluppatori di videogiochi". Del resto, come ben sappiamo, le schede video AMD di nuova generazione non dispongono di un'alternativa fisica ai Tensor Core di NVIDIA e dunque sarebbero profondamente svantaggiate in questo tipo di approccio.

Sul Deep Learning, nel brevetto, apprendiamo anche che non verrà adottato o perlomeno non sarà utilizzato come metodo d'elezione per via di importanti perdite di informazioni sui colori e dettagli.

Infine, ciò che un po' tutti stavamo aspettando, ovvero la menzione alle console next-gen. Ebbene, nel documento si può leggere chiaramente che la tecnologia Gaming Super Resolution sarà destinata a dispositivi di vario genere. A questo punto non resta che scoprire se GSR farà parte delle ottimizzazioni FidelityFX o sarà un prodotto a sé stante.

