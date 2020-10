AMD, il super sampling in futuro arriverà su PC, Xbox Series X e PS5

La presentazione della gamma di schede grafiche AMD Radeon RX 6000 con architettura RDNA 2 avvenuta oggi ha lasciato ancora qualche domanda negli appassionati, soprattutto per quanto concerne l’apparente mancanza di una feature equivalente al DLSS di NVIDIA: quando arriverà il super sampling nelle GPU dell’azienda di Santa Clara?

Durante la live streaming di oggi non è stato detto nulla di ufficiale da parte dei rappresentanti di AMD, nemmeno dalla CEO Lisa Su. Tom Warren di The Verge avrebbe però ottenuto alcune dichiarazioni in esclusiva riguardanti proprio la tecnologia di super sampling: stando a quanto riportato, AMD starebbe già lavorando su questa funzione per aumentare le prestazioni del ray tracing e sarebbe anche in fase di test, ma potrebbe non arrivare sulle nuove schede grafiche della serie Radeon RX 6000.

Allo stesso modo, però, la società ha promesso che questa tecnologia sarà aperta e multipiattaforma, ergo potrebbe giungere anche su console di nuova generazione come Xbox Series X e PS5; l’unico fattore che attualmente starebbe frenando AMD è il lavoro con una serie di partner e il supporto da altri esperti del settore. NVIDIA con DLSS 2.0 (di cui potete capirne il funzionamento nel nostro speciale dedicato) ha mostrato che questa tecnologia è veramente un’”arma in più” nelle sue mani; per questo motivo AMD dovrà correre ai ripari offrendo un’alternativa altrettanto – se non più – potente.

Ricordiamo infine che le tre schede grafiche presentate oggi sono AMD Radeon RX 6800, AMD Radeon RX 6800 XT (entrambe attese per il 18 novembre) e infine la vera “Big Navi” AMD Radeon RX 6900 XT attesa per l’8 dicembre.