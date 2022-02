AMD supera Intel nella capitalizzazione di mercato per la prima volta: ecco perché

Con la conferma ufficiale dell’acquisizione di Xilinx da parte di AMD, il team rosso ha ufficialmente superato Intel per la prima volta nella sua storia per la capitalizzazione di mercato, che arriva a 197,75 miliardi di Dollari contro i 197,24 miliardi di Intel. Cosa significa questo per AMD, esattamente?

Con la conversione di 248,38 milioni di azioni Xilinx in 428 milioni di nuove azioni AMD, il produttore guidato da Lisa Su ha passato lo storico rivale per la prima volta in assoluto con una differenza di 51 milioni; se si considera che l’azienda sei anni fa era sull’orlo del fallimento, si tratta di un traguardo estremamente impressionante.

Ciò non significa che AMD ora mantenga la “supremazia” sul mercato CPU, dato che Intel controlla il 75% del mondo x86, genera entrate decisamente superiori alla stessa AMD ed esternalizza solo una minima parte della produzione di chip. Quello odierno è però un segnale positivo per varie ragioni: Xilinx ha anch’essa uno storico positivo negli ultimi anni e ha superato da tempo la controparte di Intel, Programmable Solutions Group (PSG), che nel 2021 ha segnato una perdita attorno ai 500 milioni di Dollari. Inoltre, l’aggiunta di un nuovo portfolio di prodotti e l’unione degli sforzi in ambito ricerca e sviluppo sono altri elementi da non sottovalutare.

In altre parole, con questo nuovo tassello unitosi al puzzle AMD c’è una chiara possibilità di crescita ulteriore e sarà solo il tempo a mostrarci come l’acquisizione di Xilinx gioverà all’azienda.

Nel mentre, Intel ha acquistato Tower Semiconductor per 5,4 miliardi di Dollari.